- Bayonetta 3 est sorti

Publié le Lundi 31 octobre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Danse avec la mort

Les nouvelles aventures de la nana qui ressemble plus à une secrétaire sexy qu'à une sorcière pleine de pustules viennent de sortir sur Nintendo Switch.A nouveau, vous allez poutrer du monstre par dizaines, à grands renforts d'armes à feu ou au corps à corps, en incarnant non seulement Bayonetta mais aussi Viola, un nouveau personnage, qui se bat à l'épée, accompagnée de Chouchou, son démon félin...Le test est en cours. Il débarque dès que possible sur le site.Le jeu sort au prix de 59,99 €.