Volley Pals : un jeu de volley-ball multijoueur

Publié le Lundi 7 novembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Monster block

On est loin d'un quelconque réalisme, mais au moins, on se dit que les amateurs de volley-ball auront leur petit jeu... Volley Pals est un jeu multijoueur local, jouable en 1 vs 1, 2 vs2 ou en solo également.Développé par le studio Naisu, il est actuellement jouable en démo sur Steam Un jeu très arcade, qui propose plusieurs personnages à intégrer dans son équipe. Vous pourrez aussi customiser les règles d'une partie, grâce à plusieurs options.