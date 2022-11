(TEST) Resident Evil Village Gold Edition (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

Publié le Vendredi 4 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La vie en Rose ?

A la base, j'avais enfin décidé de passer le test de Yoann. Aujourd'hui. Pour clore la saga du "y'a mieux à publier avant". Et puis Vincent en a décidé autrement. Avec un "chuis à la bourre, ça serait bien qu'on publie le test de Resident dès que possible".La vie, cette chienne, ne fait aucun cadeau à Yoann. Il est moche, personne ne l'aime, pas même ses parents, il a des problèmes de peau, de sueur et en plus, son dernier test ne paraît pas.Cela dit, la vie ne fait pas plus de cadeau à Vincent. Sa femme le déteste, ses enfants ne le respectent pas, pour preuve, la couche sale qu'il a retrouvé, face merdouilleuse contre le clavier de son PC portable.J'aurais pu alors faire une vanne en disant qu'il nous a chié un test de merde... mais même pas. Juste un test d'un jeu qui va vous faire remplir votre couche.