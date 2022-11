- LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sort en Édition Galactique

Publié le Vendredi 4 novembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un max de persos

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est sorti en début d'année sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et nous en avions fait le test que vous pouvez retrouver ici A temps pour les fêtes, une édition Galactique vient de débarquer. Elle ajoute de nombreux bonus.A savoir les 7 packs de personnages de la Collection de personnages 1 qui incluent le Pack de personnages The Mandalorian saison 1 avec le Mandalorian et Grogu non jouable, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 et Kuiil. Le pack de personnages Solo : A Star Wars Story avec le jeune Han Solo, le jeune Chewbacca, le jeune Lando Calrissian, Qi'ra, Tobias Beckett et Enfys Nest. Le pack de personnages classiques avec Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo, Dark Vador et Lando Calrissian. Le pack Trooper avec les Death Trooper, Stormtrooper Incinérateur, Range Trooper, Imperial Shore Trooper et Stormtrooper de Mimban. Le pack de personnages Rogue One : A Star Wars Story avec Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu et le Directeur Krennic. Le pack de personnages de The Mandalorian saison 2 avec Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand et Moff Gideon. Le pack de personnages de Star Wars : The Bad Batch avec Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo.Mais ce n'est pas tout : Disponible dès maintenant, la Collection de personnages 2 ajoute le pack de personnages Star Wars : The Clone Wars avec le Capitaine Rex, Dark Maul, Asajj Ventress, Savage Opress et Gar Saxon. Le pack de personnages LEGO Star Wars : C’est l’été (de la série animée) ajoute des versions saisonnières d'Obi-Wan Kenobi, Dark Vador et Finn en chemises hawaïennes, mais aussi de l'Empereur Palpatine en tenue de plage et R2-D2 en pull de vacances.Le 15 novembre, le pack de personnages Star Wars : Rebels ajoutera Sabine Wren, Ezra Bridger, l'Amiral Thrawn, Kanan Jarrus et Hera Syndulla, le pack de personnages Star Wars : Obi-Wan Kenobi ajoutera Ben Kenobi, Dark Vador, Reva (Troisième Sœur), le Grand Inquisiteur et le Cinquième Frère.Et enfin, le 29 novembre, le pack de personnages Star Wars : Andor ajoutera Andor, Luthen Rael, Syril Karn, la superviseuse Dedra Meero et Bix Caleen. Le pack de personnages Star Wars : Le Livre de Boba Fett ajoutera Krrsantan, Cad Bane, Cobb Vanth, Peli Motto et l’Armurière.