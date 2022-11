The Oregon Trail arrive sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 4 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ruée vers l'Ouest

The Oregon Trail est annoncé par Gameloft en sortie prochaine sur PC et Nintendo Switch. Il sortira le 14 novembre. Il sera vendu 29,99 €.Sorti initialement sur Apple Arcade en avril 2021, The Oregon Trail vous met dans la peau de migrants vers l'Ouest sauvage, avec leur chariot. Il va falloir approvisionner le chariot, choisir un groupe de voyageurs et s'assurer que tous arrivent sains et saufs en Oregon.A découvrir en vidéo.