(TEST) Roccat Vulcan II mini, un clavier mini qui fait le maximum

Publié le Jeudi 3 novembre 2022 à 12:00:00 par Yoann Schuler

Tutti rikiki maousse costo

Vous l'avez peut être déjà entendu sur le site, notre patron a récemment fêté son anniversaire, et approche tout doucement de la cinquantaine. Et moi, en tant que cadet impertinent de cette rédaction (à ma connaissance en tout cas ?), j'adore me moquer, que dis-je, taquiner gentiment, l'âge vénérable de certains collègues. Mais le patron, j'évite. Sauf si on me tend une sacrée perche. Et figurez vous qu'une perche m'a été tendue.Dans la news du test davant-'hier, il m'a confondu avec Yassine (même si ça a été corrigé depuis), qui s'occupe de toutes les news depuis mon départ cet été. Vous rendez vous compte du niveau de sénilité nécessaire pour en arriver là ? Une erreur grave, que dis-je, une preuve toute trouvée de son inabilité à mener l'embarcation qu'est ce site sur les mers d'internet bien plus longtemps. Je suis le premier attristé de la nouvelle, mais il va nous falloir trouver un nouveau dirigeant.Et j'ai remarqué que chez les dirigeants, les jeunes ont la côte. Regardez, Macron, le nouveau premier ministre britannique dont je ne saurais m'importuner à apprendre le nom (il repart d'ici 3 semaines de toute façon), ou encore Biden, que des exemples de fraîcheur, de fougue, et de leadership charismatique. Compilant toutes ses qualités (et bien d'autres encore !), je me propose donc tout naturellement à ce poste.Et si moi je suis élu, on repoussera pas le test de nos éditorialistes ad vitam.