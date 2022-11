- Sable s’offre un portage sur PS5

Publié le Jeudi 3 novembre 2022 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Il aurait mieux fait de s'offrir une vraie planète

Raw Fury et Sheworks nous annoncent que Sable, leur aventure aux graphismes si intrigants, sortira sur PS5 le 29 novembre. La bande-son de Japanese Breakfast sera également publiée en tant que contenu additionnel.En plus du contenu original, un voyage, celui de Sable, sur une belle planète extraterrestre, cette version proposera de tester la pêche dans le désert et de collectionner une multitude de poissons et d’insectes dans le Vivarium…