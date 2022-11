- Wanted: Dead, 30 minutes de gameplay

Publié le Jeudi 3 novembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ultraviolence

110 Industries et le studio japonais Soleil sortiront Wanted : Dead sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series le 14 février 2023. Les développeurs ont travaillé sur les séries Ninja Gaiden et Dead or Alive. Le jeu se présente comme un jeu ultra violent, qui s'inspire de la saga John Wick, le jeu Bayonetta, les films de Tarantino...Dans Wanted: Dead, vous incarnez le lieutenant Hannah Stone, leader de la Zombie Squad, qui intervient quand la Police est impuissante... une lieutenant de police avec un bras robotisé, un katana, des flingues.L'action se déroule à Honk-Kong; dans une ambiance cyberpunk. Elle va devoir, avec son équipe, se frotter à des politiciens corrompus, des multinationales avides de pouvoir, et une armée de mercenaires...Une vidéo de gameplay de 30 minutes a été dévoilée.