Publié le Mercredi 2 novembre 2022 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Le Bleu de Termignon

Fifa 23 (PS4) Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope (Nintendo Switch) Gotham Knights (PS5) A Plague Tale: Requiem (PS5) Fifa 23 (PS5)

Gotham Knights A Plague Tale: Requiem Fifa 23

Gotham Knights Fifa 23 A Plague Tale : Requiem

Fifa 23 NBA 2K23 Gran Turismo 7

Fifa 23 NBA 2K23 Cyberpunk 2077

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope Fifa 23 Edition Essentielle Splatoon 3

Fifa 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java et Bedrock

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la quarante-deuxième semaine de 2022.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Et comme c’est moi qui m’y colle, ce sera un fromage atypique. Cette semaine, je vais donc vous présenter le Bleu de Termignon, un fromage produit en haute altitude dans les Alpes. C’est un fromage fermier au lait cru de vache qui est persillé de nature, ce qui est plutôt rare. D’habitude, il faut ajouter une bactérie. Mais, ce qui le rend vraiment rare, c’est qu’il n’y a que 4 producteurs et il est donc produit à seulement quelques centaines d’unités par an.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 17 au 23 octobre :Sur PS5 :Sur Xbox Series :Sur PS4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur PC :