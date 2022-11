Curse of the Sea Rats, un nouveau métroidvania

Publié le Mercredi 2 novembre 2022 à 11:00:00 par Yoann Schuler

Toujours ces foutus anglais

Je me sens floué. C'est pas souvent qu'on a des jeux animés à la main. Et sur les deux seuls articles que j'ai écrit aujourd'hui (et même ces dernières semaines tout court, remarquez), les deux ont été animés à la main. J'ai passé un temps fou à rédiger l'introduction de mon autre news d'aujourd'hui. Donc allez lire celle là. Ici je ferais le strict minimum.Curse of the Sea Rats est donc un metroidvania où les héros sont des prisonniers de l'empire britannique (parce que c'est ce que font les anglais, et attention pas nous, que les anglais, ces salauds) ayant été transformés en rats par une sorcière pirate, rien que ça. C'est plein de couleurs,On n'a pas encore plus d'infos sur la date de sortie, mais vous pouvez jeter un coup d'oeil au trailer :