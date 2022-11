New World : le MMORPG dévoile ses changements

Publié le Mercredi 2 novembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Rien ne se perd, tout se transforme...

MMORPG qui a fait un sacré buzz... avant de retomber mollement comme un soufflet, New World n'en garde pas moins une certaine cohorte de fans qui continuent à parcourir ses contrées virtuelles régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement.Le studio de développement, Amazon Games, se met en quatre pour les satisfaire et pour rameuter de nouveaux joueurs. La preuve, de nombreuses choses ont changé depuis le lancement du jeu, et de nombreuses choses continuent d'être modifiées, améliorées, ajoutées...Une nouvelle vidéo présentant ces changements a été mise en ligne. On vous laisse la découvrir.