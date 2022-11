(TEST) Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC)

Publié le Lundi 31 octobre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Toujours un plaisir

Le test de Yassine est mis en stand-by depuis une semaine "pour lui laisser plus de temps pour le peaufiner", du moins selon la version officielle, il espérait le voir débarquer aujourd'hui sur le site.Mais encore une fois... on lui a laissé un délai supplémentaire.Parce que parfois, c'est plus diplomate que de lancer un "y'a mieux à publier aujourd'hui, alors fais pas chier avec ton test de merde". Attention à ne pas confondre "test de merde" et "test de jeu de merde". Le jeu testé par Yassine est sans doute très bon. On ne sait pas... on ne l'a pas encore lu...Mais là, aujourd'hui, y'a mieux à publier. Et pis c'est tout.