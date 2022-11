- A nos chers disparus...

Publié le Mardi 1 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Souvenons-nous de nos héros d'enfance

***************

Duke Nukem (1991-2011)





***************





Twinsen (1994-1997) de Little Big Adventure





***************





Sam Fisher (2002-2013) de Tom Clancy's Splinter Cell





***************





Max Payne (2001-2012)

***************







Wacraft (1993-2002)

***************





Famille Belmont (1986-2014) de Castlevania

***************





Dirk the Daring (1983-2005) de Dragon's Lair



***************





Earthworm Jim (1994-2010)



***************







Prince of Persia (1989-2008)

***************





Harry et Heather Mason, James Sunderland, Henry Townshend, Travis Grady, Alex Shepherd, Murphy Pendleton... (1999-2012) de Silent Hill

***************





Gordon Freeman (1998-2007)

Le jour de la Toussaint, on se souvient de nos morts. De nos "chers disparus", comme on dit. Un petit moment passé à honorer leur mémoire.Dans le jeu vidéo, bon nombre de nos héros, presque devenus comme notre famille au fil des opus sortis et des heures passées avec eux, sont tombés au champ d'honneur.Nous avons voulu nous souvenir de quelques-uns. Libre à vous de vous souvenir des vôtres, dans les commentaires.