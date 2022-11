FIFA 23 : la mise à jour Coupe du Monde 2022

Publié le Mercredi 2 novembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

Développé par EA Vancouver et EA Roumanie, FIFA 23 est disponible dès à présent sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4, et Xbox One. Et prochainement, une mise à jour majeure débarque dans le jeu : la mise à jour Coupe du Monde du Qatar. Elle sera gratuite et vous pourrez la télécharger dès le 9 novembre.Les 32 équipes présentes à cette Coupe du Monde seront disponibles.Du 21 novembre jusqu'au 18 décembre le mode Coupe du Monde FIFA : Live permettra aux joueurs de suivre les rencontres réelles et les compositions d'équipe de chaque match, et de les jouer.Vous pourrez aussi créer votre propre Coupe du Monde en y ajoutant les équipes non qualifiées comme hahaha j'en rigole encore, l'Italie.Ajoutez des offres spéciales pour le mode Ultimate Team, avec 30 Héros Coupe du Monde, présentés dans un habillage dédié aux couleurs de la Coupe du Monde.Vous noterez qu'il n'y a pas de mise à jour dans le mode Carrière, à base de "pots-de-vins pour voter pour le Qatar dans l'attribution de la Coupe du Monde", "Persécution des fans homosexuels" ou "pression sur les femmes" de prévu.