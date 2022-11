Men of War II : la franchise des jeux de stratégie revient en 2023

Publié le Mercredi 2 novembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Retour aux choses sérieuses

Initiée en 2009 (même si on lui a rattaché Soldiers: Heroes of World War II sorti en 2004 et Faces of War sorti en 2006), la série des Men of War s'enrichira d'un nouvel opus en 2023, sur PC bien entendu.Ce nouveau jeu de stratégie en temps réel se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale,Les développeurs promettent des graphismes 4K, des effets lumineux et autres effets spéciaux poussés, une animation parfaite et un son immersif. Le mode multi, lui, a été totalement revu et proposera une grande variété de modes allant du 1 vs 1 au 5 vs 5.Ils vous détaillent ça dans un nouveau carnet des développeurs. Et plus encore.