Des infos pour Story of Seasons: A Wonderful Life

Publié le Mercredi 2 novembre 2022 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Une vie merveilleuse !

Marvelous Europe a annoncé que Story of Seasons: A Wonderful Life sortira sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam à l’été 2023 en Europe et en Australie.Remake du jeu Harvest Moon éponyme, A Wonderful Life vous ramènera dans la Vallée Perdue au cœur d’une communauté tranquille où vous pourrez développer votre ferme à votre rythme. Rencontres et amours feront bien évidemment partie de l’aventure et contrairement au jeu original, me semble-t-il, vous pourrez démarrer une romance avec n’importe quel personnage éligible quel que soit votre genre.Les graphismes seront évidemment entièrement refaits aux standards plus modernes et vous pourrez également profiter d’une version physique standard et d’une version physique collector. La version limitée, au prix de 49,99 €, proposera une boîte exclusive, une planche de stickers, un carnet de 140 pages au format A5 et un poster au format A3.Les deux versions sont déjà ouvertes aux précommandes et j’ai hâte de savoir ce que ce remake va donner.