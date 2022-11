The Many Pieces of Mr.Coo sortira en 2023

Publié le Mercredi 2 novembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Fait main, et on l'espère, fait bien

Le jeu vidéo est un art (postulat qui fait débat, mais j'ai mon avis sur la question donc on ne va pas épiloguer) qui combine de nombreux autres champs d'expertise : musique, dessin, sculpture, littérature... souvent altérés de leurs support original, et intrinsèquement différents de par les méthodes utilisées, on y trouve un ressenti différent de leurs versions plus traditionnelles.C'est entre autres pour ça que lorsque des jeux comme Cuphead sortent, on parle autant de leurs graphismes : le rendu fait main, il se voit, il se sent, et il fait plaisir. C'est rafraichissant.Et ce sera justement le cas de The Many Pieces of Mr.Coo, un point-and-click à l'humour absurde signé Nacho Rodriguez. Je vous sens déjà ouvrir Google, mais épargnez vous cette peine : premièrement parce que vous allez tomber sur le joueur de basket, et ce n'est pas lui, deuxièmement parce que je vais vous le dire. Il s'agit d'un animateur espagnol reconnu, ayant même gagné des prix lors des Goyas, l'équivalent espagnol des Césars.Si tout ça vous vend du rêve, jetez un coup d'oeil au trailer, et rendez vous en 2023.