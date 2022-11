- AirportSim se dévoile en vidéo

Publié le Jeudi 3 novembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Préavis de grève

AirportSim sortira courant 2023, entre avril et juin. Il sera disponible sur PC et Xbox Series. Le jeu, signé du studio polonais MS Games, vous permettra de gérer un aéroport. Pas question de piloter les avions ici, mais vous serez au sol, à organiser le trafic.Le jeu proposera trois modes, du mode libre qui propose simplement de travailler en tant qu'employé, montant les échelons dans la gestion de l'aéroport, au mode challenge, proposant des missions dans des situations particulièrement difficiles, comme débarrasser les valises de l'avion en pleine tempête, en passant par le mode scénario, qui lui propose de vous mettre à la gestion d'un aéroport en particulier avec des objectifs précis.Les aéroports de Varsovie, Vágar, Keflavik et Key West seront inclus, d'autres sont prévus en DLC. Les appareils les plus célèbres tels que le Boeing 737 MAX et l'Airbus A320 NEO seront aussi de la partie. Enfin, le jeu sera jouable en coop local ou en ligne.Une vidéo making-of a été dévoilée.