- Godlike Burger est sorti sur consoles

Publié le Jeudi 3 novembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mac Psychopathe

Roguelike un peu particulier, Godlike Burger vous propose d'incarner un chef cuisinier voyageur de l’espace qui va devoir gérer son restaurant intergalactique. Et cela passe par le combat face à des aliens, mais aussi la récupération de leurs corps pour les découper et en faire... de la viande pour vos burgers.Le jeu, déjà sorti sur PC, vient de débarquer sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Au fil du jeu, vous en apprendrez plus sur comment cuisiner telle ou telle race, et pourrez faire évoluer votre fast-food. Attention toutefois : votre passe-temps favori est illégal et il faudra faire avec la Police, lancée à vos trousses...