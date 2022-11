Le PlayStation VR2 sera disponible le 22 février 2023

Publié le Jeudi 3 novembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Et coûtera le rein d'un bébé

Sony a annoncé la disponibilité de son PlayStation VR2 pour le 22 février 2023. La station de rechargement de manette PlayStation VR2 Sense, conçue pour la manette PS VR2 Sense, sera également disponible à cette date.Le casque sera vendu au prix de... 599,99 €. Seront inclus le casque PS VR2, les manettes PS VR2 Sense et les écouteurs stéréo.Un code de téléchargement (gratuit, donc) sera offert pour Horizon Call of the Mountain.La station de rechargement de manette sera, quant à elle, vendu 49;99 €.Au menu : retour du casque, suivi du mouvement des yeux, audio 3D, gâchettes adaptatives et retour haptique des manettes PS VR2 Sense. Le PS VR2 proposera une résolution de 4000 x 2040 en HDR (2000 x 2040 par œil),Voilà voilà. Vous savez tout.