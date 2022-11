C'est parti pour la Paris Games Week Restart

Publié le Jeudi 3 novembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Vous allez y faire un tour ?

Alors perso, j'y serais bien allé. Parce que déambuler dans des couloirs bondé d'une foule de fans de jeux vidéo, dans toute leur splendeur, avec même certains déguisés pour l'occasion, est une expérience qu'on ne peut pas refuser.Manque de bol, et j'en suis le premier désolé, ce soir-là, j'avais cours d'Aqua-Poney. Et comme j'ai atteint un niveau qui fait de moi, désormais, le prof, je ne pouvais pas laisser tomber mes élèves à l'eau.Bref, c'est Vincent qui est allé faire le beau à la Paris Games Week.Il a adoré.La preuve en mots et en images.