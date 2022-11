EA et Marvel Entertainment signent un partenariat

Publié le Jeudi 3 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Tony Stark lance les hostilités

EA et Marvel Entertainment ont signé un partenariat pour développer plusieurs jeux de type Action-Aventure. Ce sont trois jeux, dans un premier temps, qui sont prévus. Et même si la suite est bien évidemment caution au succès de ces trois premiers jeux, EA explique qu'il s'agit d'un partenariat sur le long terme.Le tout premier jeu en développement, chez Motive Studios, concernera Iron Man. EA annonce un jeu "à la trame narrative forte".Et pour rappel, Motive Studios développe actuellement un jeu Star Wars et s'occupe du remake de Dead Space.Voilà.Allez, petit souvenir avec le jeu Iron Man sur PC, PS3 et Xbox 360, signé Sega et sorti en 2008.