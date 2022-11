Octopath Traveler II s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 4 novembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Tout nouveau

Octopath Traveler II sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, et PC (Steam) le 24 février 2023. Après le succès du premier opus, Square Enix remet le couvert avec ce tactical RPG.Cette suite proposera 8 nouveaux personnages, dans un tout nouveau monde, aucun lien avec le précédent,Monde en 3D, persos rétro en 2D, graphismes plus travaillés, nouvelles fonctionnalités... nouveaux ennemis... que dire de plus ? De regarder la vidéo, par exemple...