- Atomic Heart sort le 21 février et lance ses précommandes

Publié le Vendredi 4 novembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Intéressant...

Focus Entertainment et le studio Mundfish ont annoncé la sortie d'Atomic Heart, un action-RPG le 21 février 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les précommandes sont disponibles.Le jeu vous entraîne dans un monde utopique où les humains vivent en harmonie avec les robots esclaves. Mais cela cache une réalité moins merveilleuse... des robots détraqués, des mutants... et elles se retournent contre les humains.A l'aide d'un gant de pouvoir, vous allez tenter d'arrêter cette guerre.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Et elle laisse présager d'un univers original et d'un jeu bien bourrin comme on les aime.