Publié le Vendredi 4 novembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas vous sentir obligés...

Parfois, on se renverse son café sur son pantalon dès le matin, on se cogne le petit orteil sur la table basse du salon, la voiture ne démarre pas, le frigo tombe en panne, on casse ses lunettes et votre fils vous apprend qu'il est séropositif. Malgré tout, vous vous dites que la journée peut s'améliorer et prendre une tournure radieuse.Et paf, on vous sort que la Saga Hunger Games revient au cinéma le 15 novembre 2023. Et ça vous plombe définitivement votre journée.Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur est un film de Francis Lawrence. Avec Tom Blyth, Rachel Zegler, Viola Davis, Peter Dinklage et Hunter Schafer. Il s'agit d'une préquelle se déroulant 64 ans avant la première saga.Manque de bol, je viens de voir sur mon planning que le 15 novembre 2023, j'ai cours de danse médiévale au fléau.