- WRC Generations, est sorti sur PC et consoles

Publié le Vendredi 4 novembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

En piste !

NACON et le studio KT Racing ont sorti le jeu WRC Generations, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic). Le jeu sera également disponible sur Nintendo Switch le 1er décembre.Sont disponibles la Standard Edition à 39.99 € comprenant le jeu de base, ou la Fully Loaded Edition à 49.99 € avec le jeu et des bonus (voiture supplémentaire, livrées...).Le jeu vous entraînera via 165 spéciales sur 750 kilomètres de courses.