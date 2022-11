Publié le Vendredi 4 novembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Let's all chant?

The Chant est sorti sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Pour rappel, The Chant est un jeu d'aventure horrifique qui vous met dans la peau de Jess Briars, une jeune femme qui va tenter de survivre face à des monstres venus d'une dimension cauchemardesque.Suite à un chant rituel qui a mal tourné, parce que l'énergie des participants était négative, un portail a été ouvert. Autour de Jess, les gens deviennent fous, des créatures débarquent pour la traquer... elle va devoir à la fois lutter pour sa survie physique et mentale, afin de ne pas sombrer dans la folie.Vous vous souvenez d'Alan Wake ?