- The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 7 novembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Relais et château

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sera disponible le 18 novembre 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.Le jeu raconte l'histoire d'une équipe de tournage pour une chaîne télévisée, invitée par un certain Granthem Du'Met à se rendre dans une reconstitution fidèle du château sanglant de H.H. Holmes. Sauf qu'il s'agit d'un piège...Cette nouvelle bande-annonce présente les différents personnages de l'équipe de tournage.