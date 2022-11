- It Takes Two débarque sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 7 novembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et c'est une bonne nouvelle

Sorti au printemps de l'année dernière, It Takes Two a remporté un bon petit succès et, d'ailleurs, nous en avons pensé beaucoup de bien. Vous pourrez retrouver notre avis dans notre test paru à l'époque.It Takes Two raconte l’histoire de Cody et May. Un couple qui habite avec leur fille Rose dans une petite maison. Alors qu’ils avaient tout pour être heureux jusqu’à la fin de leurs jours, Cody et May ont vu leurs chemins s’éloigner par les aléas de la vie. L’amour s’est fané. Ils ont décidé de divorcer. Rose, leur fille, ne prend pas bien la nouvelle. Et de ses larmes elle va lancer malgré elle un envoûtement sur ses parents, qui se retrouvent incarnés dans le corps de deux petites poupées. Et c’est l’auteur d’un vieux bouquin de thérapie de couple, le Docteur Hakim, qui va les guider dans cette nouvelle aventure : ils devront coopérer et braver bien des dangers avant de réussir à se sortir de cette situation...Le jeu vient de sortir sur Nintendo Switch. Et on vous le conseille vivement.