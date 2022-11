Idée Cadeau : Sherlock Holmes - Détective Conseil

Publié le Lundi 28 novembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu d'enquête signé Asmodée

Sherlock Holmes - Détective Conseil

Jack l'Eventreur et Aventures à West End





From Hell…



Un jeu coopératif dans lequel vous enquêtez sur les mêmes affaires que le plus fameux des détectives.

Suivez les pistes, recueillez les indices et tentez de rivaliser avec Sherlock Holmes en résolvant les enquêtes à votre façon.



Une nouvelle boîte inédite et indépendante dans la gamme Sherlock Holmes Détective Conseil. 10 cas inédits dans une seule boîte : Sherlock Homes contre Jack l’Éventreur (4 enquêtes en mode campagne) et Aventures à West End (6 enquêtes inédites en français).





Avis : Sherlock Holmes Detective Conseil est un jeu coopératif dans lequel vous enquêtez sur les même affaires que le célèbre détective anglais. La boîte contient 2 plans (Londres et Whitechapel), 10 livrets d'enquête, 10 journaux, 1 annuaire de Londres et 1 Livret de Règles. C'est une boîte indépendante (elle peut se jouer sans avoir les autres boîtes de la même colleciton, contrairement aux autres). Proche du jeu de rôle, ces enquêtes sont bien écrites, avec ce qu'il faut de rebondissements et surtout, totalement dans l'esprit des livres de Conan Doyle. Vous allez mener l'enquête comme bon vous semble, interroger les témoins, chercher les indices...Loin d'être facile, les enquêtes sont très immersives et si vous aimez un tant soit peu les romans ou films policiers, vous risquez fort de plonger tête la première dans ce jeu. Un petit conseil toutefois : commencez pas la 5ème enquête (les 1 à 4 concernent l'histoire de Jack L'éventreur) pour vous familiariser avec le genre.En tout cas, c'est une vraie réussite. Un coup de coeur.AsmodéePrix généralement constaté : 49,99 €Recommandation GamAlive : 15+