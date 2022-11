Chained Echoes, un nouveau JRPG style Super Nes

Publié le Lundi 28 novembre 2022 à 09:30:00 par Yoann Schuler

Les trois M du JRPG : Magie, Maîtrise et Méca

Le JRPG est un genre qui ne parvient pas à tout à fait se détacher de ses origines graphiques. Allez savoir pourquoi, il y a un charme certain a contrôler de petites mosaïques de personnages en pixel art, même comparés aux superbes modèles 3d aux innombrables polygones que le jeu vidéo moderne nous propose. Et puisqu'il y a demande, il y a aussi offre.Chained Echoes s'inscrit donc dans cette ligne éditoriale et vous propose de contrôler un groupe d'aventurier dans un monde fantastique, et tout le tintouin classique. Le jeu semble tout de même se démarquer par son setting (fantastique, avec une dose non négligeable de technologie puisque l'on peut contrôler des mécas) qui à défaut d'être "jamais vu", reste plutôt rafraîchissant. On y retrouve aussi une mécanique intéressante de "surchauffe" des personnages, qui doivent gérer le lancement de leurs compétences de sorte à se maintenir dans un état équilibré entre "sur le point d'exploser" et "clairement en sous exploitation de ses capacités".Chained Echoes sort le 6 décembre sur PC, Switch, PS4 et 5 ainsi que Xbox One. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver la démo sur Steam, si le trailer qui suit vous vend du rêve.