- The Witcher 3: Wild Hunt débarque sur PS5 et Xbox Series le 14 décembre

CD Projekt a annoncé que son The Witcher 3: Wild Hunt sortira en version 4K tout beau tout propre avec de zoulies textures, le 14 décembre prochain. La version PC sera aussi proposée en Ultra Haute Définition.La mise à jour next-gen est gratuite pour tous ceux qui possèdent déjà une version du jeu. Pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, une version next-gen, The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition, comprenant toutes les améliorations, les DLC gratuits et les extensions de l'histoire : Hearts of Stone & Blood and Wine, sera disponible à l'achat en version numérique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC, avec une sortie physique à une date ultérieure. La Nintendo Switch recevra la mise à jour plus tard.On finira par dire qu'il faut vraiment arrêter avec cette mode de couleurs de cheveux sur la partie inférieure uniquement. C'est très très moche. Ça fait vraiment "je vomissais dans les toilettes et mes cheveux ont trempé dans la cuvette, manque de bol, y'avait le bloc WC fraîcheur marine qui avait coloré l'eau"...