Idée Cadeau : Fur Fluffs

Publié le Vendredi 25 novembre 2022 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un peluche intéractive Spin Master

Fur Fluffs



Découvre l’adorable univers des Furfluffs : de vraies boules de poils dont il faut s'occuper pour les voir prendre vie et découvrir ton animal ! Occupe-toi bien de ton chaton pour l'aider à se transformer : plus tu interagiras avec ta boule de poils, plus vite tu découvriras qui se cache sous tous ces poils ! Plus de 100 phrases, sons et interactions à découvrir avec cette peluche toute douce à travers de nombreux modes de jeux : caresses, réactions, mouvements, berceuse et bien plus encore. Peluche lavable à la main. Avec réglage du volume sonore. 2 modèles disponibles : Furfluffs Chaton Rose et Furfluffs Chiot Violet





Avis : Fur Fluffs se présente en rose (chaton) ou en violet (ouaf ouaf). Et en réalité, c'est un mélange entre une peluche et un Tamagotchi. Il va falloir s'en occuper pour la faire évoluer. La caresser pour qu'elle roronne, la faire rouler pour qu'elle s'exclame... il existe de multiples façons pour intéragir avec et, au fil des sessions de jeux, elle va "apprendre" de nouvelles phrases, de nouveaux sons. C'est choupinet, mignon, les enfants peuvent alterner entre câlins et jeux. Bref, c'est une chouette idée de cadeau qui devrait ravir les 5-10 ans.Spin MasterPrix généralement constaté : 39,99 €Recommandation GamAlive : 5+