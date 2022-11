- Swordship : un Dodge'em all sur PC et consoles

Publié le Vendredi 25 novembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Esquive'em up

Développé par Digital Kingdom et édité par Thunderful Publishing, Swordship se présente comme un "Dodge'em up", un jeu dans lequel vous allez devoir esquiver les attaques des nombreux adversaires. Le but est que leurs attaques touchent leurs alliés. Et pour cause : votre vaisseau n'a pas d'arme.Swordship sortira le 5 décembre prochain sur PC (à travers Steam), Switch et Playstation, et le 6 sur Xbox. Une vidéo des développeurs a été mise en ligne, pour vous présenter au mieux le jeu.