Aska : un jeu de survie viking en coop

Publié le Jeudi 24 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Al ?

Aska est un jeu dans lequel 4 joueurs peuvent travailler ensemble. Il vous place à la tête d'un groupe de vikings dont le but est de préparer l'arrivée de l'hiver.Vous allez devoir donner des ordres aux villageois, qu'ils construisent des bâtiments, qu'ils créent des fermes, des mines, des fortifications, mais aussi qu'ils partent en expédition pour récupérer des trésorces et des ressources.Mais vous devrez aussi combattre des créatures mythiques et d'autres vikings ennemis.Le jeu a dévoilé une bande-annonce, mais pas de gameplay à l'horizon.