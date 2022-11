Dysterra, un Halo multijoueur, vient de sortir

Publié le Jeudi 24 novembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un nom à mi-chemin entre listeria et dysentrie

Dysterra est un FPS multijoueur qui vient de sortir en accès anticipé sur PC, via Steam , édité par Kakao Games et développé par le studio Reality MagiQ. Selon les développeurs, leur jeu est un "Halo multi". En tout cas, il s'inspire de la célèbre franchise de chez Microsoft.Dysterra vous entraîne sur une Terre dévastée par l'exploitation minière du Terrarium. Des éruptions ravagent les zones à proximité et vous, au milieu de tout ça, devez survivre. Il vous faudra récupérer des ressources, cuire de la nourriture, fabriquer des vêtements, créer vos armes, chasser... mais aussi fabriquer votre abri jusqu'à le transformer en véritable complexe de recherche.A découvrir en vidéo.