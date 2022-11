Soul Hackers 2 : on vous dit que c'est un bon jeu !

Publié le Jeudi 24 novembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Enfin, ''on''... c'est plutôt ''ils vous disent que c'est un bon jeu''...

Vous savez à quel point nous détestons les Accolade Trailers, symbole onanique de la décadence vidéoludique, vranlette marketing insupportable...Mais ce n'est pas pour ça que nous nous empêchons de vous les présenter... Le dernier en date nous vient d'Atlus, qui se pogne sur son Soul Hackers 2, sorti à la rentrée. Et que vous n'avez pas acheté. Donc ils vous expliquent que vous avez tord.Il s'agit, on vous le rappelle, de la suite d'un jeu vieux de 25 ans. On nous y invite à plonger dans un univers cyberpunk et surnaturel, où vous incarnez un des membres d'Aion, créés par une sorte de pensée numérique collective pour arrêter la fin du monde.Vous devrez alors recruter et créer des démons pour combattre à vos côtés et plonger dans les souvenirs de vos alliés pour en apprendre plus sur eux et sur vous-même pour renforcer les liens au sein de votre équipe. Le jeu est sorti sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series et sur PC à travers Steam.