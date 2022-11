- Evil West est sorti

Publié le Mercredi 23 novembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On va poutrer du streum

TPS (Third Personn Shooter) développé par Flying Wild Hog et édité par Focus Home Interactive, Evil West vient de sortir sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.On vous le rappelle : Vous incarnez un chasseur de primes du nom de Jesse Rentier. Il traque des monstres : vampires, loups-garous, démons... le tout dans une ambiance Far-West, matinée de Dark Fantasy. Jesse Rentier a appris le métier de son père qui l'a appris de son père... bref, c'est une tradition familiale... jusqu'à ce que votre institut soit attaqué et détruit par les vampires. Il va falloir se venger et faire renaître l'institut de ses cendres.