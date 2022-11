Tin Hearts : découvrez la (jolie) bande-annonce

Publié le Jeudi 24 novembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

De si jolis jouets

Développé par le studio Rogue Sun et édité par Wired Productions, Tin Hearts est prévu sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S. Pas de date de sortie pour le moment et même si le jeu était prévu pour cette année, il ne devrait pas débarquer avant le printemps prochain au final. Quand on sait que les développeurs ont travaillé sur la série Fable, ça interpelle.Durant plus de 40 niveaux, vous allez diriger une équipe de soldats de plombs dans un monde où la magie est omniprésente. Des puzzles, des énigmes basées sur la manipulation du temps... bref, il va falloir vous creuser (un peu) les méninges.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.