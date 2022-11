Idée Cadeau : P.Lushes Pets

Publié le Jeudi 24 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Peluches stylées signées Spin Master

P.Lushes Pets



Prêt à rentrer dans le monde fashion et doux des P.Lushes ? Les P.Lushes Pets sont des peluches animaux aux looks inspirés de la mode...qui reflètent ton style ! Toutes ces peluches de 20 cm ont un design unique, inspiré des podiums de la Haute Couture. Chacune a son prénom, son style et sa propre personnalité.



Avec son pelage tout en dentelle, Jessica Foxy arbore un look inspiré du romantisme classique ! Bien qu’elle puisse sembler délicate, cette renarde fantaisiste est aussi forte que stupéfiante. Grâce à sa dentelle texturée rose et blanche à fleurs, elle incarne à merveille la sophistication avec une touche d'insolence. Son joli collier rose pailleté s’accorde parfaitement à son nez rose nacré et à son fard à paupières fuchsia étincelant qui met en valeur ses yeux améthyste uniques. Lorsqu’elle part en baignade avec ses amis dans sa ville natale d'Ottawa, tu peux apercevoir la douce queue blanche de Jessica Foxy dépasser hors de l’eau.



Débordante d’énergie et de créativité, Olivia Moss apporte de la vitalité au défilé de mode avec son pelage à motifs spirale vert, rose et blanc. Ce singe mélomane ne craint pas d'être audacieux avec son kaléidoscope de couleurs. Son collier doré rose lui donne un look très tendance, de même que son fard à paupières platine brillant qui met en valeur ses yeux vert émeraude pétillants. Originaire de Miami, elle sait comment rendre les choses captivantes !





Avis : 10 modèles de ces P.Lushes sont à collectionner. En voici 2 pour l'exemple. Des Peluches "star" qui permettront aux enfants, dans un premier temps, de les câliner et, pourquoi pas, de s'en servir comme doudou, pour, plus grands, jouer avec à des défilés de mode. Car l'univers des P.Lushes pousse à s'amuser à jouer les créateurs : les parer d'habits et d'accessoires faits maison. Durant nos tests avec enfants, elles se sont vite retrouvées avec des écharpes, des bonnets et barrettes accrochées aux oreilles, avant de mettre un frein à la créativité de nos testeurs quand ils ont voulu les tartiner de rouge à lèvres. Bref, des peluches mode et modèles.Spin MasterPrix généralement constaté : 14,99 €Recommandation GamAlive : 3+