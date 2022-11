Idée Cadeau : Perplexus Beast

Publié le Jeudi 24 novembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un jouet Spin Master

Perplexus Beast



Mettez vos compétences à l'épreuve avec le Perplexus Beast ! ​Saurez-vous relever les 100 défis du labyrinthe 3D ?



Manipulez votre Perplexus Beast dans tous les sens pour faire avancer la bille sur le circuit numéroté sans la faire tomber, sinon vous devrez tout recommencer depuis le début. Le circuit utilise à la fois endroit et envers, obligeant les joueurs à adapter leurs mouvements aux 3 dimensions, avec des passages de plus en plus difficiles. La moindre erreur est fatale. Relevez le défi et testez votre talent



Le parcours est numéroté et fléché pour s’y retrouver.





Avis : Vu comme ça, le Perplexus Beast est une grosse boule en plastique, avec des morceaux de plastique à l'intérieur dans tous les sens dont le sens de l'esthétisme semble laisser désirer, notamment en ce qui concerne le choix des couleurs. Ce que je veux dire, c'est que ça ne paie pas forcément de mine et que cette apparence peut vous pousser à vous tourner vers des jouets "plus jolis" et "plus harmonieux". Ce serait une erreur. La série des Perplexus et notamement celui-ci, sont vraiment addictifs. On passe des heures à tenter de relever les défis, à défier sa famille, à tenter de maîtriser la boule, à la tourner et retourner dans tous les sens et à tester non seulement son habilité mais aussi son intelligence. Pour être tout à fait sincère, je ne m'attendais pas à ce que ce jouet plaise autant, pas seulement aux enfants, mais aux adultes aussi. Franchement, tentez l'expérience, on parie que vous y reviendrez !Spin MasterPrix généralement constaté : 24,99 €Recommandation GamAlive : 10+