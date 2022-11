Knights of Honor II: Sovereign se dévoile à nouveau

Publié le Jeudi 24 novembre 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Medieval Times

Annoncé la semaine dernière, Knights of Honor II: Sovereign sortira le 6 décembre sur PC. On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de stratégie, de type wargame, développé par Black Sea Games, un studio bulgare et édité par THQ Nordic.Le jeu se déroule au du Moyen-Âge, dans les Flandres. Les développeurs veulent un jeu qui se veut simple, facile d'accès, pour lequel vous n'aurez pas besoin de passer des heures et des heures à en comprendre les rouages.Vous pourrez choisir l'un des 200 royaumes, duchés ou même petit village, pour débuter votre histoire et tenter de devenir Roi, à force de guerres, de diplomatie ou encore d'alliances.Une nouvelle vidéo de gameplay a été mise en ligne :