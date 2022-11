- Colossal Cave - Reimagined : du culte sur PC

Publié le Jeudi 24 novembre 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Histoire du jeu vidéo

L'un des tous premiers jeux vidéo de l'Histoire (pas tout à fait, certes, mais presque), l'un des tous premiers jeux Fantasy de l'Histoire (pas tout à fait mais presque), à l'époque jeu uniquement textuel, est réinterprété par Ken et Roberta Williams, fondateurs de l'éditeur Sierra Online, à qui l'on doit des titres cultes tels que King’s Quest, Space Quest, ou Phantasmagoria.Colossal Cave - Reimagined by Roberta Williams bénéficiera d'un traitement 3D et sortira sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.Un RPG à l'ancienne, modernisé, qui s'inscrit comme un incontournable. Sortie prévue pour l'année prochaine.