- Horse Club Adventures 2 - Hazelwood Stories sort sur PS4 et PS5

Publié le Vendredi 25 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Hue cocotte

Horse Club Adventures 2 est un jeu équestre dans lequel vous allez vous occuper de votre haras, partir à l'aventure, participer à des quêtes, des courses d'obstacles, des épreuves de dressage, des concours photo, sans oublier des mystères à résoudre...Vous pourrez aussi personaliser votre personnage et vous occuper de votre cheval, le coiffer, le brosser, lui foutre des grands coups de latte dans les flancs pour qu'il bouge son cul, bref, comme dans la vraie vie.Le jeu est déjà sorti sur Nintendo Switch, Xbox One et PC à la fin du mois dernier. Il vient de sortir sur PlayStation 5 et PlayStation 4.