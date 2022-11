- War Robots: Frontiers est sorti en accès anticipé

Publié le Vendredi 25 novembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Mon Mecha moi...

War Robots: Frontiers, de l'éditeur MY.GAMES et du développeur Pixonic, est désormais disponible en accès anticipé sur PC. Le jeu sortira aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Xbox One.Développé sur Untreal Engine 5, le jeu se déroule 200 ans après le premier épisode de War Robots. Vous allez construire votre mecha dans un hangar, chaque pièce lui conférant des capacités spéciales, et vous allez ensuite partir au combat. 9 armes différentes, 8 types de gadgets sont disponibles.Et bien entendu, au fil du développement, des possibilités seront ajoutées. Le jeu se dévoile dans une bande-annonce :