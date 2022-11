- Blade of Darkness est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 25 novembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Fils de Conan

Jeu d'action-aventure qui a remporté un certain succè sur PC, Blade of Darkness est désormais disponible sur Nintendo Switch. On vous passe le scénario : le monde est envahi par des méchants très méchants, plein de créatures très moches et qui en veuent à votre intégrité physique. Vous allez vous dresser en héros pour leur péter les dents. Et le reste aussi.Vous pourrez incarner Tukaram le barbare, Naglfar le nain, Sargon le chevalier ou Zoe l'amazone, chacun avec ses capacités et ses armes. Orcs, golems, démons, squellettes et autres ennemis se dresseront sur vogtre route.Un petit jeu sans prétention, qui s'appuie sur une ambiance Dark Fantasy, des ennemis à foison et des décors destructibles. Prix de vente, 14,99 €.