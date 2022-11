Idée Cadeau : Le Règne de Cthulhu

Publié le Vendredi 25 novembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de société Asmodée

Le Règne de Cthulhu



Il n’y a rien de plus Profond qu’une épidémie de Dieux Anciens…

Les Grands Anciens menacent l’humanité. Des cultistes fous leur ouvrent des portails à Innsmouth, Arkham, Kingsport et Dunwich. Seuls des investigateurs chevronnés, armés de leur savoir et de leur courage, peuvent leur faire barrage… et empêcher la fin du monde !

Soyez l’un de ces sept aventuriers qui risquent leur santé mentale et leur âme. Employez les mécanismes de « Pandemic » dans une course contre la montre pour éviter que ne se propagent Shoggoth et autres entités malveillantes…

Remplissez vos objectifs pour remporter la partie face à Azathoth et Chtulhu !





Avis : Basé sur les règles du jeu Pandemic (Pandémie en français), Le Règne de Cthulhu est une aventure en coopération qui vous demande d'empêcher le réveil de Cthulhu. Vous allez pour ça devoir fermer 4 portails. Joliment décoré, avec un joli plateau, des figurines et des cartes, le jeu est bien rythmé, bien pensé, et réserve quelques surprise. On est dans Cthulhu, alors elles sont toutes mauvaises pour vos personnages. Les parties durent une quarantaine de minutes environ. Elles nécessitent vraiment une bonne coopération entre les joueurs, tant la défaite est simple et la victoire difficile. Chaque joueur a 4 actions par tour. Se déplacer d'une case en coûte une. Affronter une monstruosité en coûte... 3... et vous fait perdre de la santé mentale. Ajoutez des cartes indices permettant de fermer les portails et des cartes "Le Mal se répand" qui vous balance des cultistes ou des Grands Anciens sur le coin de la tronche et vous comprendrez que Le Règne de Cthulhu est tout sauf un jeu simple. Difficile, mais fichtrement sympa en tout cas.AsmodéePrix généralement constaté : 49,90 €Recommandation GamAlive : 16+