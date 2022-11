Far Cry 6: Lost Between Worlds se dévoile mardi

Publié le Lundi 28 novembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vous y jouez encore, vous ?

Même si le jeu a été très très loin de nous convaincre... et qu'il a d'ailleurs été très très loin d'atteindre les chiffres de vente espérés par Ubisoft, l'éditeur français a décidé d'en poursuivre le développement et sortira une extension baptisée Lost Between Worlds en anglais, sans doute "Paumé entre les mondes" en français, ou un truc du genre.Ce DLC sera dévoilé plus en avant demain, vers 19h.Donc on vous en reparlera rapidement après.