The Beast Inside – Survive the Nightmare est sorti

Publié le Mercredi 30 novembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vous allez vraimenr flipper

Développé par Illusion Ray, The Beast Inside a pu être développé en partie grâce à un Kickstarter réussi en mars 2018. Ce jeu d'horreur se présente comme photoréaliste, pour pousser encore plus loin l'impact sur les joueurs.Il vient de sortir sur PPS5, Xbox Series et sera bientôt disponible sur PS4 et Xbox One. Le jeu est disponible depuis octobre sur PC.Vous allez y jouer deux personnages à deux périodes différentes : Adam, un jeune agent de la CIA, durant la Guerre Froide, et Nicolas, durant la Guerre d'Indépendance américaine. Tous deux vont devoir découvrir les secrets d'un étrange manoir...