- (TEST) Harvestella (PC, Switch)

Publié le Mardi 29 novembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Des étoiles plein les yeux

Julia est une fermière dans l'âme. Et ça n'a rien à voir avec son style vestimentaire, contrairement à ce que Théo peut suggérer. Et ça n'a rien à voir avec son odeur, contrairement à ce que Yassine peut suggérer. Et ça n'a rien à avoir avec son accent, contrairement à ce que Vincent peut suggérer. Et ça n'a rien à voir avec sa première fois dans la paille à l'âge de 12 ans, contrairement à ce que je peux suggérer.Non, Julia est une fermière dans l'âme, parce qu'elle aime planter des trucs.UNe fourche dans le pied de Théo, une binette dans la main de Yassine, une pelle dans la voiture de Vincent et un couteau dans mon pain. Parce que moi, elle m'aime bien. Mais c'est la dernière fois. La prochaine fois, le couteau, ce sera dans ma gueule. Dixit Julia la fermière.Bref. Qui de plus indiqué pour tester Harvestella ?